Ningxia'da Elma Endüstrisi Gelişiyor

ZHONGWEİ, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin Zhongwei kentinin Shapotou bölgesinde elma endüstrisi, yeni elma çeşitlerinin yetiştirilmesi, toprak verimliliğinin artırılması, yeni teknolojilerin teşvik edilmesi ve üretimle pazarlamanın entegre edilmesi yoluyla aktif biçimde geliştirildi.

Bölgede elma ekim alanı yaklaşık 5.266 hektara ulaşırken, toplam üretim değeri 800 milyon yuanı (yaklaşık 112,5 milyon ABD doları) aştı.