Haberler

Ningxia'da Elma Endüstrisi Gelişiyor

Ningxia'da Elma Endüstrisi Gelişiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nde, elma endüstrisi yeni çeşitler, toprak verimliliği ve yeni teknolojilerle büyüyor. Ekim alanı 5.266 hektara ulaşırken, üretim değeri 800 milyon yuanı geçti.

ZHONGWEİ, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin Zhongwei kentinin Shapotou bölgesinde elma endüstrisi, yeni elma çeşitlerinin yetiştirilmesi, toprak verimliliğinin artırılması, yeni teknolojilerin teşvik edilmesi ve üretimle pazarlamanın entegre edilmesi yoluyla aktif biçimde geliştirildi.

Bölgede elma ekim alanı yaklaşık 5.266 hektara ulaşırken, toplam üretim değeri 800 milyon yuanı (yaklaşık 112,5 milyon ABD doları) aştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin Eurofighter hamlesi Yunanistan ve İsrail'i korkuttu: Yeni sayfa

Türkiye'nin Eurofighter hamlesi iki ülkeyi korkuttu: Yeni sayfa
Dünyanın en pahalısı! 1 gramı 500 TL'ye satılıyor

Dünyanın en pahalısı! 1 gramı 500 TL'ye satılıyor
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
Düğündeki görüntü olay oldu! 'Bu evlilikten hayır gelmez' yorumları yapılıyor

"Bu evlilikten hayır gelmez" yorumları yapılıyor
Türkiye'nin Eurofighter hamlesi Yunanistan ve İsrail'i korkuttu: Yeni sayfa

Türkiye'nin Eurofighter hamlesi iki ülkeyi korkuttu: Yeni sayfa
Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak

Bu tarih itibarıyla tapusu olanlar konut projesine başvuramayacak
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
Ermenistan'dan dikkat çeken Erdoğan ve Aliyev hamlesi

Ermenistan'dan dikkat çeken Erdoğan ve Aliyev hamlesi
Balıkesir beşik gibi! 6.1'lik deprem sonrası 100'den fazla artçı meydana geldi

Balıkesir beşik gibi! AFAD korkutan rakamı paylaştı
Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda kişi yaralandı

Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda yaralı var
Ümit Karan Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı

Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı
Avatar Atakan'dan büyük gaf: Nagihan Karadere'nin adını ağzından kaçırdı

Survivor 2026'nın sürpriz ismini ağzından kaçırdı
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.