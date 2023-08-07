Nilüfer Belediyesi Tarım Alanlarındaki Kaçak Yapıları Yıktı

Nilüfer Belediyesi, kaçak yapılaşma ile mücadele kapsamında tarım alanlarına yapılan iki yapıyı da yıktı. Yıkımların devam edeceği belirtildi.

Kaçak yapılaşmayla mücadelesine kararlılıkla sürdüren Nilüfer Belediyesi tarım alanlarına yapılan iki yapıyı daha yerle bir etti.

Kaçak yapılaşma konusunda taviz vermeyen Nilüfer Belediyesi, imara aykırı yapılan ruhsatsız yapılara göz açtırmıyor. Nilüfer Belediyesi Kaçak Yapıyla Mücadele Ekipleri, Kayapa ve Alaaddinbey mahallelerindeki iki kaçak yapıyı daha yıktı. Ekipler sabah saatlerinde çevik kuvvet ve zabıta ekipleri eşliğinde Alaaddinbey Mahallesi'nde harekete geçti. Bin metrekarelik tarım alanına yapıldığı tespit edilen yapı, yıkılarak kullanılamaz hale getirildi.

Ekipler daha sonra Kayapa Mahallesi'ne geçti. Yine tarım alanına yapılan 800 metrekare kapalı alana sahip işyeri, iş makinelerinin müdahaleleriyle yıkıldı. Yıkımlar sırasında herhangi bir sorun yaşanmazken imara aykırı ruhsatsız yapılara müdahalelerin devam edeceği bildirildi. - BURSA