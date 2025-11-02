Haberler

Nijerya'da Doktorlar, Hükümetin Sağlık Sektörüne İlişkin Sözlerini Tutmadığı Gerekçesiyle Greve Gitti

Nijerya'da, kamu hastanelerinde görev yapan doktorlar, hükümetin sağlık alanındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle süresiz greve başlamış durumda. Doktorlar, adil ücret ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için protesto ediyor.

Nijerya'da kamu hastanelerinde görev yapan doktorlar, hükümetin sağlık sektörüne ilişkin verdiği sözleri yerine getirmediği gerekçesiyle ülke genelinde süresiz greve gitti.

Nijerya Yerleşik Doktorlar Birliği (NARD) Başkanı Mohammad Suleiman, yaptığı yazılı açıklamada, grev kararının "acı ama gerekli bir adım" olduğunu belirtti.

Suleiman, hükümetin daha önce varılan anlaşmalara uymadığını, yapılan görüşmelere ve verilen ultimatomlara rağmen sorunların çözülmediğini ifade etti.

Grevin siyasi ya da kişisel çıkarlarla ilgisinin bulunmadığını vurgulayan Suleiman, amaçlarının "ülkenin çöken sağlık sistemini kurtarmak" olduğunu kaydetti.

Suleiman, doktorların adil ücret, ödenmemiş maaşların tahsili, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve hastanelerde yeterli personel ile altyapı sağlanması taleplerini yineledi.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
