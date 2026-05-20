Nijerya'da 75 yıl hapse mahkum edilen eski Enerji Bakanı Saleh Mamman yakalandı

Güncelleme:
Nijerya'da yolsuzluk suçlarından 75 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Enerji Bakanı Saleh Mamman, haftalarca süren takibin ardından Kaduna eyaletinde saklandığı yerde yakalandı.

Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonundan (EFCC) yapılan açıklamada, haftalar süren takip ve istihbarat çalışmaları sonucu Mamman'ın saklandığı Kaduna eyaletinde yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, Mamman'ın bu ay başında başkent Abuja'daki Federal Yüksek Mahkeme tarafından mahkum edilmesinin ardından saklandığı belirtildi.

EFCC Başkanı Ola Olukoyede yaptığı açıklamada, eski bakanın cezasını çekmesinin önemine dikkat çekerek, yolsuzlukla mücadelede kararlı olduklarını ifade etti.

Federal Yüksek Mahkeme, Mamman'ı ülkenin önemli hidroelektrik projeleri için ayrılan 33,8 milyar nairayı (24,6 milyon dolar) zimmetine geçirmekten suçlu bulmuştu.

Mahkeme, Mamman hakkında verilen cezaların ardışık uygulanmasına hükmetmiş, eski bakan toplam 75 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Eski Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari döneminde 2019-2021 yıllarında enerji bakanı olarak görev yapan Mamman'ın mahkumiyeti, ülkedeki kronik elektrik kesintileri nedeniyle kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Kaynak: AA / Adam Abu
