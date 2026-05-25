Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu ikinci dönem için yeniden aday olacak

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, iktidardaki APC partisi tarafından 2027 seçimlerinde yeniden aday gösterildi. Tinubu, ikinci döneminde ülkeyi ekonomik büyüme ve demokratik konsolidasyon yoluna sokacağını vaat etti.

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'nun 2027'deki cumhurbaşkanı seçiminde ikinci dönem için yeniden aday olacağı açıklandı.

İktidardaki Tüm İlericiler Kongresi (APC) partisinin Başkanlık Ön Seçimleri Seçim Komitesi Başkanı Senatör Pius Anyim, Tinubu'nun 2027'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Tinubu ise yaptığı açıklamada, parti üyelerine verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, ulusal kalkınmaya olan bağlılığını yineledi.

Görev süresinin dört yıl daha uzatılması halinde Nijerya'yı "geri dönüşü olmayan bir ekonomik büyüme ve demokratik konsolidasyon yoluna" sokacağına söz veren Tinubu, ülkesine daha da büyük bir kararlılıkla hizmet etme taahhüdünde bulundu.

Siyasete 1992 yılında atılan 74 yaşındaki Tinubu, ülkede 1994'te yapılan darbe nedeniyle sürgüne gönderilmiş, 1999 yılında ülkeye döndükten sonra Lagos Valiliğine seçilmiş ve 8 yıl boyunca görev yapmıştı. Tinubu, 2023'te düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde kazanmıştı.

Kaynak: AA / Adam Abu
