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Niğde Valisi Cahit Çelik, Çinli Lastik Üreticileriyle Yatırım Görüşmesi Yaptı

Niğde Valisi Cahit Çelik, Çinli Lastik Üreticileriyle Yatırım Görüşmesi Yaptı
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Niğde Valisi Cahit Çelik, Çin merkezli bir lastik markasının üst düzey yöneticileriyle bir araya gelerek, Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılabilecek yatırımlar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Vali, olası yatırımların kentin ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Niğde Valisi Cahit Çelik, Çin merkezli bir lastik markasının üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çin'in önde gelen lastik üreticisi firmanın yetkilileri, Niğde Organize Sanayi Bölgeleri'ne yapılabilecek yatırımlar konusunda Vali Çelik ile makamında görüştü.

Görüşmede firma yetkililerine bölgenin sanayi potansiyeli, altyapı olanakları ve yatırım fırsatları ile Niğde'nin konumu itibarıyla stratejik bir sanayi üssü olma potansiyeline sahip olduğu ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Cahit Çelik, Çinli lastik üreticisi firmanın gerçekleştireceği olası yatırımların kentin ekonomik kalkınmasına ciddi katkılar sunacağını belirterek, Niğde'nin sanayi altyapısını güçlendirmek adına yapılan bu girişimlerin sadece bugünü değil, bölgenin gelecekteki ekonomik yapısını da şekillendireceğine dikkat çekti.

Kaynak: AA / Kürşad Gün - Güncel
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