Haberler

Damla Gönüllüleri Niğde Valisi'ni Ziyaret Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

228. Dönem Damla Gönüllülük Hareketi kapsamında farklı şehirlerden Niğde'ye gelen 40 gönüllü genç, Vali Nedim Akmeşe'yi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Programın, kültürel tanışma ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmesi hedefleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 228. Dönem Damla Gönüllülük Hareketi kapsamında farklı şehirlerden Niğde'ye gelen 40 gönüllü genç, Vali Nedim Akmeşe'yi ziyaret etti.

Gönüllü gençler, ziyarette yürütülen çalışmalar hakkında Vali Akmeşe'ye bilgi verdi.

Vali Akmeşe, gençlerin Niğde'nin tarihi ve kültürel zenginlikleri ile doğal güzelliklerine ilişkin düşüncelerini de dinledi.

Programın, gençlerin farklı şehirleri ve kültürleri tanımalarına, toplumsal dayanışma bilinci kazanmalarına ve gönüllülük kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlamasının hedeflendiği ifade edildi.

Kaynak: AA
Devletin malına çökmeye çalışan haramiler! Rezil diyaloglar ortaya saçıldı

Devletin malına çökmeye çalışan haramilerin rezil diyalogları
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kartal Lyon'u yıkacak 11'i belirledi

Lyon'u yıkacak 11'i belirledi! Forvette...
Video çekip aldığı maaşa isyan etti

Video çekip aldığı maaşa isyan etti
Yıldız isimler yok! İşte Fenerbahçe'nin kader maçının kamp kadrosu

İşte Fenerbahçe'nin kader maçının kamp kadrosu
Esnafa kan kusturan şüpheliler yaka paça yakalandı

Siz misiniz esnaf kurşunlayan! Yaka paça yakalandılar
Para var ama ölçü yok! Masasına çağırdığı kadın için gazinonun stoklarını tüketti

Para var ama ölçü yok! Gazinodaki kadın için tüm stokları tüketti
Rus turist gördüklerine inanamadı: Tayland sandım, Türkiye’ymiş

Rus turist gördüklerine inanamadı: Tayland sandım, Türkiye’ymiş
Siyasetin dengelerini değiştirecek anket! İkinci sıradaki parti değişti

Seçim anketinde büyük sürpriz!! İkinci sıradaki parti değişti