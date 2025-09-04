Niğde'deki Yangında Can Kaybı Yok

Niğde Valisi Cahit Çelik, yangın bölgesine gelerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Vali Çelik, yangının enerjisinin düşürüldüğünü söyledi. İşletmede 100 kişinin çalıştığını ancak yangın saatinde içeride kimsenin olmadığını belirten Çelik, ölen ya da yaralanan kimsenin olmamasının en sevindirici haber olduğunu dile getirdi. Alınan tedbirler neticesinde yangının çevredeki diğer işletmelere sıçrama durumunun ortadan kaldırıldığını vurgulayan Çelik, söndürme çalışmalarının sürdürüldüğünü aktardı.

HABER: Adnan Çelebi, Ali Kadı