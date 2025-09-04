Haberler

Niğde'deki Yangında Can Kaybı Yok

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Valisi Cahit Çelik, yangın bölgesinde yangının enerjisinin düşürüldüğünü ve olay anında içeride kimsenin olmadığını açıkladı. Yangın nedeniyle can kaybı yaşanmadığı için sevindiğini belirtti.

Niğde Valisi Cahit Çelik, yangın bölgesine gelerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Vali Çelik, yangının enerjisinin düşürüldüğünü söyledi. İşletmede 100 kişinin çalıştığını ancak yangın saatinde içeride kimsenin olmadığını belirten Çelik, ölen ya da yaralanan kimsenin olmamasının en sevindirici haber olduğunu dile getirdi. Alınan tedbirler neticesinde yangının çevredeki diğer işletmelere sıçrama durumunun ortadan kaldırıldığını vurgulayan Çelik, söndürme çalışmalarının sürdürüldüğünü aktardı.

HABER: Adnan Çelebi, Ali Kadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurularak öldürüldü

Küçücük çocuklar, annelerinin son anlarına şahit oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi kötü haber

Yıldız isim Fenerbahçe maçında yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.