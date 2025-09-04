Niğde'deki Ambalaj Fabrikasında Yangın Çıktı
Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ambalaj fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren ambalaj fabrikasında çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
Niğde OSB 3. Cadde'de bulunan ambalaj fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Polis ekiplerinin önlem aldığı bölgede, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel