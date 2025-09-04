Haberler

Niğde'deki Ambalaj Fabrikasında Yangın Çıktı

Niğde'deki Ambalaj Fabrikasında Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ambalaj fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren ambalaj fabrikasında çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Niğde OSB 3. Cadde'de bulunan ambalaj fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerinin önlem aldığı bölgede, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
Süper Lig devinden Sörloth bombası

Süper Lig devinden Sörloth bombası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boş ev temizliği için istenen parayı duyunca şoke oldu

Boş ev temizliği için istenen parayı duyunca şoke oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.