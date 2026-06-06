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Niğde'de GSB'nin 2026 Yaz Gençlik Kampları başvuruları başladı

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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Yaz Gençlik Kampları için başvurular başladı. İlk 5 dönem başvuruları 21 Haziran'a kadar, diğer dönemler için son başvuru tarihi ise 26 Temmuz.

Niğde'de, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından her yıl düzenlenen Yaz Gençlik Kampları başvuruları başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yüksel Dorul, yazılı açıklamasında, gençleri bu fırsattan yararlanmaya davet etti.

Kampların gençlerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayan önemli organizasyonlar arasında yer aldığını belirten Dorul, "Her yıl binlerce gencimizi ülkemizin farklı bölgelerinde ağırlıyor, onların yeni deneyimler kazanmalarına, dostluklar kurmalarına ve kendilerini geliştirmelerine imkan sunuyoruz. Tüm gençlerimizi bu eşsiz kamp deneyimini yaşamaya davet ediyorum. İlk 5 dönem için başvurular 21 Haziran'a kadar devam edecek, diğer dönemler için son başvuru tarihi ise 26 Temmuz." ifadelerini kullandı.

Başvurular ve kamp programlarına ilişkin ayrıntılı bilgilere genclikhizmetleri.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
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