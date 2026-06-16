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Niğde'de kaçak sigara operasyonunda 20 şüpheli yakalandı

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Niğde'de polis ekiplerince düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 20 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 154 bin 80 doldurulmuş makaron, 3 bin kutu, 30 puro, 16 elektronik sigara, 10 kg nargile tütünü ve 105 litre kaçak içki ele geçirildi.

Niğde'de polis ekiplerince düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 20 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde ve Bor Cumhuriyet başsavcılıkları koordinasyonunda, sigara imalatı ve ticareti yapanlara yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 20 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev, iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda, 154 bin 80 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı), sigara paketlemede kullanılan 3 bin kutu, 30 puro, 16 elektronik sigara, 10 kilogram nargile tütünü ve 105 litre kaçak içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan 20 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
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