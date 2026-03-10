Niğde'de 8 milyon 800 bin kaçak sigara ele geçirildi
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 milyon 800 bin kaçak sigara ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Beyağıl mevkisinde bir tırda arama yaptı.
Aramada, 8 milyon 800 bin kaçak sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Demircan