Niğde'de 8 milyon 800 bin kaçak sigara ele geçirildi

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 milyon 800 bin kaçak sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Beyağıl mevkisinde bir tırda arama yaptı.

Aramada, 8 milyon 800 bin kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.