Niğde'de 1600 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Niğde'de 1600 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonda 1600 kilogram kaçak tütün ele geçirildi ve bir şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Niğde'de 1600 kilogram tütün kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçak tütün taşıdığı ihbarı üzerine belirlenen araca operasyon düzenledi.

Araçta yapılan aramada, 1600 kilogram tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
Düzce'de mısır tarlasında insan kafatası ve kemikleri bulundu

Tarlada çalışan çiftçi fark etti, ihbara gelen ekiplerin kanı dondu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran'dan nikah öncesi esprili çıkış: Başlatmayın düğününüze

Nikah öncesi sürpriz çıkış: Başlatmayın düğününüze, vermiyorum kızı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.