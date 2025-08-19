Niğde'de 1600 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi
Niğde'de emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonda 1600 kilogram kaçak tütün ele geçirildi ve bir şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçak tütün taşıdığı ihbarı üzerine belirlenen araca operasyon düzenledi.
Araçta yapılan aramada, 1600 kilogram tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel