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Niğde Belediyesi, terminal kavşağında çevre düzenlemesi yaptı

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Niğde Belediyesi, terminal kavşağını modern görünüme kavuşturdu. Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde'ye yakışır eserler yapmaya devam ettiklerini belirtti.

Niğde Belediyesi, terminal kavşağında çevre düzenlemesi yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre belediye ekipleri, terminal kavşağını modern görünüme kavuşturdu.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde'ye yakışır eserler yapmaya devam ettiklerini belirterek, "Niğde'nin her köşesinde güzel projelere imza atmaya devam edeceğiz. Niğde'mizi daha da güzelleştirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel

Niğde Belediyesi Emrah Özdemir Niğde Güncel Haberler

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