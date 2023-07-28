Niğde Belediyesi Muharrem Ayında Camilerde Aşure Dağıttı

Niğde Belediyesi, muharrem ayı dolayısıyla camilerde vatandaşlara aşure dağıttı. Belediye Başkanı Emrah Özdemir, aşurenin kardeşlik, paylaşma ve dayanışma duygularını pekiştirdiğini belirtti.

Niğde Belediyesi, muharrem ayı dolayısıyla camilerde vatandaşlara aşure dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, aşure günü dolayısıyla camilerde yaklaşık 30 bin kişilik aşure ikram etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, muharrem ayında yapılan aşurenin kardeşlik, paylaşma ve dayanışma duygularını pekiştirdiğini belirtti.

Bu değerleri yaşatmaya çalıştıklarını aktaran Özdemir, "Amacımız, vatandaşlarımız arasında dayanışmayı artırmak, birlik ve beraberliği pekiştirmektir. Aynı zamanda, aşure geleneğini sürdürmek amacıyla bu tür etkinliklere önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.