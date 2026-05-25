Nicolas Cage: Bir Kez 'Hayır' Deyince Bir Daha Aramadılar

Nicolas Cage, Christopher Nolan, Paul Thomas Anderson ve Woody Allen gibi ünlü yönetmenlerin tekliflerini reddettiği için bir daha aranmadığını söyledi. Ayrıca maddi zorluklarını emlak yatırımlarına bağlayarak borçlarını ödemek için yılda 3-4 filmde oynadığını anlattı.

Nicolas Cage, geçmişte bazı ünlü yönetmenlerin tekliflerine 'hayır' dediği için artık onların kendisini aramadığını söyledi. Bunlardan birinin Christopher Nolan olduğunu belirten Cage, Nolan'ın 2002 yapımı Insomnia filmi için kendisine teklif götürdüğünü ancak reddedince bir daha aramadığını ifade etti. Cage, Paul Thomas Anderson ve Woody Allen'ın da projelerini reddettiğini ve onların da bir daha teklif götürmediğini ekledi. David O. Russell'ın ise reddine rağmen kendisini tekrar arayan tek yönetmen olduğunu söyledi.

Nicolas Cage, maddi zorluklarının nedenini aşırı emlak yatırımlarına bağladı. Emlak piyasasının çökmesiyle 6 milyon dolar borçlandığını ancak iflas başvurusu yapmadığını belirtti. Borçlarını ödemek için Las Vegas'a taşındığını ve yılda üç-dört filmde oynayarak çalıştığını anlattı. Bu süreci 'karanlık zamanlar' olarak tanımlayan Cage, çalışmanın kurtarıcı meleği olduğunu söyledi. Prestijli olmayan rollerde oynadığını ve bazı filmleri 'berbat' olarak nitelendirdiğini itiraf etti.

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti
