NG Afyon MotoFest 2023 Tamamlandı

Afyonkarahisar'daki NG Afyon MotoFest etkinliği tamamlandı.

Etkinliğin beşinci gününde Motor Sporları Merkezinde Kubat ve Funda Arar sahne aldı.

Ünlü sanatçılar konserde sevilen şarkılarını seslendirdi.

NG Afyon MotoFest Organizasyonu Koordinatörü Murat Özbaskın, yaptığı açıklamada, etkinliklerde görev alan herkese teşekkür etti.

Özbaskın, bir kez daha MotoFest'i başarıyla güzel bir şekilde tamamlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.