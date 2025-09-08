NG Afyon MotoFest 2023 Tamamlandı
Afyonkarahisar'da düzenlenen NG Afyon MotoFest etkinliği sona erdi. Etkinliğin beşinci gününde Kubat ve Funda Arar sahne aldı. Organizatör Murat Özbaskın, etkinlikte görev alan herkese teşekkür etti ve başarıyla tamamlama gururunu yaşadıklarını ifade etti.
Etkinliğin beşinci gününde Motor Sporları Merkezinde Kubat ve Funda Arar sahne aldı.
Ünlü sanatçılar konserde sevilen şarkılarını seslendirdi.
NG Afyon MotoFest Organizasyonu Koordinatörü Murat Özbaskın, yaptığı açıklamada, etkinliklerde görev alan herkese teşekkür etti.
Özbaskın, bir kez daha MotoFest'i başarıyla güzel bir şekilde tamamlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel