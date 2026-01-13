Haberler

ABD'nin New York Kentindeki 15.000 Hemşire Kent Tarihinin En Büyük Grevini Düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin New York kentinde hemşire sendikaları ile hastaneler arasında sözleşme müzakerelerinde ilerleme sağlanamaması nedeniyle yaklaşık 15.000 hemşire grev başlattı. Grev, kentin tarihlerindeki en büyük hemşire grevi olarak öne çıkıyor ve özel sektördeki hastanelerde çalışan hemşirelerin adil sözleşmeler talep ettikleri belirtiliyor.

NEW YORK, 13 Ocak (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde hemşire sendikaları ile hastaneler arasında yürütülen sözleşme müzakerelerinde ilerleme sağlanamaması üzerine yaklaşık 15.000 hemşire greve gitti. Yerel medyaya göre pazartesi günü başlayan grev, kentin tarihindeki en büyük hemşire grevi olarak öne çıkıyor.

New York Eyaleti Hemşireler Birliği'nden yapılan açıklamada özel sektörün işlettiği beş hastanede iş bırakan hemşirelerin, hastanelerini "uygulanabilir güvenli istihdam oranları, ön saflarda çalışan hemşirelere yönelik garantili sağlık hizmetleri ve işyerinde şiddetten korunma" içeren adil sözleşmeler yapmayı reddetmekle suçladıkları belirtildi.

New York Valisi Kathy Hochul, grevin şiddetli bir grip sezonunun ortasında gerçekleşiyor olması ve hastanelerin işleyişini aksatabileceği düşüncesiyle grev öncesinde cuma günü olağanüstü hal ilan etmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadroda önemli isimler vardı: Sezonun iddialı dizisi final yaptı

Kadroda önemli isimler vardı: Sezonun iddialı dizisi final yaptı
Cenaze yolunda can pazarı

Cenaze yolunda can pazarı
Aşkın Nur Yengi konserinin önüne geçen dansçı

Ünlü sanatçıyı gölgede bırakan dansçı
Ünlü oyuncu, Beşiktaş'ın genç kalecisiyle aşk yaşıyor

Gönlünü Süper Lig devinin genç kalecisine kaptırdı
Kadroda önemli isimler vardı: Sezonun iddialı dizisi final yaptı

Kadroda önemli isimler vardı: Sezonun iddialı dizisi final yaptı
Emeklinin bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte üzerinde durulan iki rakam

Emeklinin bayram ikramiyesi için iki rakam üzerinde duruluyor
ABD'nin İran kararı en çok Türkiye'yi vuracak

Trump'ın gece yarısı duyurduğu kararda Türkiye detayı