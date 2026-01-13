ABD'nin New York Kentindeki 15.000 Hemşire Kent Tarihinin En Büyük Grevini Düzenledi
NEW YORK, 13 Ocak (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde hemşire sendikaları ile hastaneler arasında yürütülen sözleşme müzakerelerinde ilerleme sağlanamaması üzerine yaklaşık 15.000 hemşire greve gitti. Yerel medyaya göre pazartesi günü başlayan grev, kentin tarihindeki en büyük hemşire grevi olarak öne çıkıyor.
New York Eyaleti Hemşireler Birliği'nden yapılan açıklamada özel sektörün işlettiği beş hastanede iş bırakan hemşirelerin, hastanelerini "uygulanabilir güvenli istihdam oranları, ön saflarda çalışan hemşirelere yönelik garantili sağlık hizmetleri ve işyerinde şiddetten korunma" içeren adil sözleşmeler yapmayı reddetmekle suçladıkları belirtildi.
New York Valisi Kathy Hochul, grevin şiddetli bir grip sezonunun ortasında gerçekleşiyor olması ve hastanelerin işleyişini aksatabileceği düşüncesiyle grev öncesinde cuma günü olağanüstü hal ilan etmişti.