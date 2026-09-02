New York borsası tahvil faizlerindeki gerilemeyle yükseldi

NEW New York borsası, tahvil faizlerindeki hafif geri çekilme sonrasında günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,56 artarak 53.061,95 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,46 artışla 7.666,60 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,45 kazançla 26.217,83 puana çıktı.

ABD'nin İran'a yönelik son saldırı dalgasını gerçekleştirmesinin ardından Orta Doğu'daki gerilimin tırmanmaya devam etmesi ve Tahran'ın ABD müttefiklerine karşılık verdiği yönündeki haberler piyasalarda satış dalgasına yol açmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Oval Ofis'te basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran'a "istedikleri zaman" yeniden saldırılar düzenlemeye hazır olduklarını belirtti.

Hürmüz Boğazı'nın tamamen ABD'nin kontrolünde olduğunu savunan Trump, çok sayıda petrol tankerinin günlük olarak boğazdan geçmeye devam ettiğini söyledi.

Bu gelişmelerle, Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 23.10 itibarıyla yüzde 0,4 artarak 95 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili yüzde 0,2 artışla 90,36 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyona etkisine dair endişeler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırabileceğine ilişkin beklentilerle tırmanan tahvil faizleri hafif geriledi.

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvili faizi, yüzde 4,82 ile Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıkmasının ardından??????? bir miktar geri çekildi ve yüzde 4,78'e indi.

Öte yandan Fed, ülke ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunda, ekonomik faaliyetin son haftalarda ılımlı artış gösterdiğini bildirdi.

Raporda, yüksek enerji fiyatlarının, izlenen politikaların ve uluslararası çatışmaların etkilerine ilişkin belirsizliğin arttığı kaydedildi.

Fed yetkililerinin açıklamaları da izlenirken, New York Fed Başkanı John Williams, mevcut para politikasının enflasyonu gelecek bir veya iki yıl içinde hedefe geri döndürmek için yeterli olup olmadığına ya da bunu başarmak adına ilave adımlar gerekip gerekmediğine dair ortada net bir işaretin olmadığını belirterek, "Bence bekleyip görmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de özel sektör istihdamı ağustosta 38 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Ülkede imalat sanayi yeni siparişlerinin tutarı temmuzda aylık bazda yüzde 0,9 artış kaydetti.

Kaynak: AA