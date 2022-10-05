Nevşehir haberleri... Nevşehir'de "ilk potam, ilk basketim" projesinin tanıtımı yapıldı Güncel Haberler Nevşehir haberine göre Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, okulların spor alanlarını düzenlemek amacıyla hayata geçirilen "İlk potam, ilk basketim" projesinin tanıtım programına katıldı. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, okulların spor alanlarını düzenlemek amacıyla hayata geçirilen "İlk potam, ilk basketim" projesinin tanıtım programına katıldı. Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen programda, Vali Becel, öğrencilerle basketbol oynadı. Becel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Acıgöl 15 Temmuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretilen basketbol potalarının il genelindeki 18 okula montajının yapıldığını belirtti. "Potasız okul kalmasın" sloganıyla yürütülen çalışmanın fayda sağladığını aktaran Becel, "İlimizde basketbol potasına ihtiyacı olan 18 okulun potaları teslim edildi. Sporla çocuklarımızı buluşturmak, aktivitelere katılmaları ve sportif faaliyetleri yönelmeleri açısından oldukça faydalı. Çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi. Güncel Kaynak: AA / Behçet Alkan basketbol Nevşehir Becel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Nevşehir haberleri... Nevşehir'de 'ilk potam, ilk basketim' projesinin tanıtımı yapıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.