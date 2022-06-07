Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı - Haberler

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Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Ahmet Korkmazer - Güncel
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Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

NEVŞEHİR'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı.

NEVŞEHİR'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 28,94 gram metamfetamin, 21,48 gram esrar, 6 ecstasy hap, 1 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 5 mermi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 15 bin 10 TL ele geçirildi. Olayla ilgili 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 21'ine 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldı. Uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen M.K., M.A., M.G.D. ve B.İ. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

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