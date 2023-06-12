Nevşehir'de Selin Etkisi Devam Ediyor: İl Özel İdare Ekipleri Çalışmalarına Devam Ediyor

Nevşehir genelinde etkili olan sağanak yağışın neden olduğu sel felaketi sonrası, İl Özel İdare ekipleri bozulan yolları ve hasar gören köyleri onarmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Nevşehir genelinde geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağışın sele neden olduğu köylerde İl Özel İdare ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Acıgöl ilçesine bağlı Karacaören, Tepeköy ve çevre köylerde etkili olan yağış nedeniyle oluşan sel, alt yapıda bozulmalara sebep olmasıyla Nevşehir İl Özel İdare Ekipleri bozulan yollarda ve hasar gören köylerdeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ayrıca İl Özel İdare Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, merkeze bağlı Özyayla köyünde, Acıgöl ilçesine bağlı Topaç köyünde, Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa ve Ulaşlı köylerinde, Gülşehir ilçesine bağlı Yalıntaş köyünde, Hacıbektaş ilçesine bağlı Hırkatepesidelik köyünde, Derinkuyu ilçesine bağlı Çakıllı köyünde, Kozaklı ilçesine bağlı Karasenir köyünde meydana gelen içme suyu elektrik arızaları giderildi. Hacıbektaş ilçesine bağlı Hasanlar ve Yurtyeri köylerinde içme suyu kanal hattı boru döşeme işlemi yapılırken merkeze bağlı Çardak ve Özyayla köylerinde, Avanos ilçesine bağlı Sarılar ve Topaklı Köylerimizde, Derinkuyu ilçesine bağlı Özlüce köyünde, Ürgüp ilçesine bağlı Mazı Köyümüzde, Acıgöl İlçemize bağlı Karacaören köyünde, Gülşehir ilçesine bağlı Kızılkaya köyünde, Hacıbektaş İlçemize bağlı Kızılağıl köyünde bulunan hanelerin foseptik çekim işlemi gerçekleştirildi.

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Göreme-Ortahisar yol güzergahı üzerinde ve Ürgüp ilçesine bağlı Bahçeli köyünde trafik işaret levhalandırma çalışması yapılırken Derinkuyu ilçesine bağlı Til köyünde kumlama, Ürgüp-Çökek arasında bulunan yolda yama işlemi yapıldı. - NEVŞEHİR