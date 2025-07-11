Nevşehir'de Oto Tamirhanesinde Minibüs Yangını
Sümer Mahallesi'ndeki bir oto tamirhanesinde çıkan yangında bir minibüs alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, ancak minibüste büyük çaplı hasar oluştu. Yangına müdahale ederken hafif yaralanan bir işçi hastaneye kaldırıldı.
Nevşehir'de oto tamirhanesindeki bir minibüste çıkan yangın hasara yol açtı.
Sümer Mahallesi'ndeki Yeni Sanayi Sitesi'ndeki oto tamirhanesinde kaynak sırasında çıkan kıvılcımlar, minibüsün alev almasına neden oldu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucunda söndürülen minibüste büyük çaplı hasar oluştu.
Çıkan yangına müdahale etmek isterken kolundan hafif yaralanan iş yeri çalışanı E.S, tedavi için hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel