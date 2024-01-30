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Nevşehir'de 2 Bin 16 Araç Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı

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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince yapılan kontrollerde hız ihlali, kırmızı ışık ihlali, hatalı park, taşıma kanununa muhalefet ve diğer maddelerden 2 bin 16 araç sürücüsüne ceza kesildi. Ayrıca 12 araç trafikten men edildi.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince il genelinde yapılan kontrollerde 2 bin 16 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hız ihlali, kırmızı ışık ihlali, hatalı park, taşıma kanununa muhalefet ve diğer maddelerden 2 bin 16 araç sürücüsüne ceza kesildi.

Ayrıca yapılan kontrollerde 12 araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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