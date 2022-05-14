Netflix en popüler dizileri açıkladı! - Haberler

Uzun bir süredir dünyanın en popüler dijital yayın platformu olma unvanını elinde tutan Netflix, 2 yıldır en çok izlenen dizi ve filmleri kamuoyuyla paylaşıyor. Tabii bu yapımların yerli ve yabancı olmasının yanı sıra içeriğin diline göre de sıralandığı bazı listeler mevcut. Bu hafta ise toplam izlenme saatine göre düzenlediği Top10 listesini paylaştı.

Efsane oyun ve film serisi Netflix'e geliyor! İşte ilk fragman

Netflix, bu haftanın en çok izlenen yapımlarını açıkladı!

Netflix, platform içerisinde kullanıcılar tarafından en çok izlenen popüler yapımları düzenli olarak paylaşıyor. Şirket bu doğrultuda izlenme saatine göre haftalık, aylık, yıllık ve tüm zamanların rekorlarını elinde tutanlar şeklinde farklı listeleri yayınlıyor. Şimdi de 2-8 Mayıs