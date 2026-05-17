Nepalli Dağcı Everest'e 32. Kez Tırmanarak Kendi Rekorunu Kırdı

55 yaşındaki Nepalli dağcı Kami Rita, Everest'in zirvesine 32. kez tırmanarak dünyanın en yüksek noktasına en fazla çıkan kişi unvanını yeniledi. Nepal Turizm Bakanlığı, tırmanışın başarıyla tamamlandığını duyurdu.

KATMANDU, 17 Mayıs (Xinhua) -- Nepalli dağcı Kami Rita, Everest'in (Qomolangma) zirvesine 32. kez tırmanarak dünyanın en yüksek noktasına en fazla tırmanan kişi unvanıyla kendi rekorunu tazeledi.

Nepal Turizm Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 55 yaşındaki Kami Rita yerel saatle 10.12'de 8.848,86 metre yükseklikteki zirveye ulaştı.

Açıklamada, "Bakanlığın Everest Ana Kampı'ndaki saha ofisinden alınan bilgilere göre Kami Rita tırmanışını, 14 Zirve Keşfi projesi tarafından düzenlenen keşif gezisine liderlik ederken tamamladı" ifadesine yer verildi.

Kami Rita'nın en yakın takipçisi ise zirveye 29 kez tırmanan Pasang Dawa Sherpa oldu.

Dünyanın en yüksek zirvesine ilk kez 1994 yılında tırmanan Kami Rita, o günden bu yana dünya dağcılık camiasının en tanınmış isimlerinden biri haline geldi.

Kaynak: Xinhua
