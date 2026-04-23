19 Mayıs'ta Nebiyan fasulyesi için tarla hazırlıkları başladı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, Nebiyan fasulyesi için yeni sezon öncesi tarla hazırlıkları başlatıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik elemanları tarafından çiftçilerle yürütülen çalışmalar kapsamında üretim alanları incelendi ve bilgi paylaşıldı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, bölgenin önemli tarımsal değerlerinden Nebiyan fasulyesinde yeni sezon öncesi tarla hazırlıkları başladı.

19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik elemanları tarafından sahada yürütülen çalışmalar kapsamında, çiftçiler ziyaret edilerek üretim alanları incelendi.

Ziyaretlerde çiftçilere bilgi verildi, talep ve önerileri dinlendi.

Yetkililer, yeni sezonun tüm üreticiler için verimli ve bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Aydın Dama
