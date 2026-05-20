Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı'ndan Küba'ya Dayanışma Mesajı

(ANKARA) - Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, Küba'da giderek ağırlaşan ekonomik ve insani koşullar karşısında, Nicolás Guillén Vakfı'na bir dayanışma mesajı gönderdi. Vakıf, mesajında, ABD'nin yıllardır sürdürdüğü ambargo ve yaptırımların Küba halkını hedef alan bir "kolektif cezalandırma pratiğine" dönüştüğünü vurgulayarak, Küba halkın direnişini selamladı.

Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı yıllardır ambargo altında yaşayan ve son dönemde ekonomik ve insani koşulların giderek ağırlaştığı Küba'ya dayanışma mesajı gönderdi. Küba Yazarlar ve Sanatçılar Birliği'nin (UNEAC) ilk başkanı Nicolás Guillén'in adına kurulan Nicolás Guillén Vakfı'na gönderilen dayanışma mesajında, Küba'nın yaşadığı ağır enerji krizi ve temel ihtiyaçlara erişimde yaşanan sorunların yalnızca ekonomik değil, doğrudan siyasi kuşatmanın sonucu olduğu ifade edildi.

ABD'nin Latin Amerika'ya yönelik müdahaleci politikalarının Küba üzerindeki baskıyı daha da ağırlaştırdığı belirtilen mesajda, "Küba'ya uygulanan ambargo ve yaptırımlar bir 'politika tercihi' değil, açık bir insanlık suçu ve kolektif cezalandırma pratiğidir. Bir halkı karanlıkta bırakmak, yaşamın en temel koşullarını kesintiye uğratmak, sağlık, gıda ve enerjiye erişimi sistematik biçimde zorlaştırmak; yalnızca o ülkeyi değil, insanlık onurunu da hedef almaktır" denildi.

"TARİH BİZE DEFALARCA HALKLARIN İRADESİNİN TESLİM ALINAMADIĞINI GÖSTERMİŞTİR"

Yaşanan elektrik kesintilerinin ve ağırlaşan yaşam koşullarının, emperyalizmin doğrudan sivil yaşamı hedef alan sömürgeci politikalarının somut sonucu olduğunun kaydedildiği dayanışma mesajında, şu ifadelere yer verildi:

"Ancak tarih bize defalarca halkların iradesinin kuşatma altına alınsa da zorbalıkla teslim alınamadığını da göstermiştir. Küba'nın bugün sergilediği direniş, Küba halkının eşitlik, bağımsızlık ve onur mücadelesinin sürekliliğiyle bir kez daha toplumlara örnek oluyor."

Nazım Hikmet ile Nicolás Guillén'in dostluğu, şiirin ötesinde, emperyalizme karşı ortak bir vicdanın ve direncin ifadesidir. Bu dostluk, bugün de halkların birbirine uzattığı dayanışma eli olarak yaşamaktadır. Bu nedenle, Küba halkına yönelen her türlü baskıyı ve ambargoyu en güçlü biçimde kınıyor; bunun yalnızca Küba'ya değil, tüm insanlığa yönelmiş bir hak ihlali olduğunu vurguluyoruz. Küba'nın onurlu direnişini selamlıyor, bu direnişin yalnız olmadığını bir kez daha ifade ediyoruz."

Kaynak: ANKA