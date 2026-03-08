Nazilli Kaymakamı Kan, fabrikalarda kadın işçilerle buluştu

Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla fabrikalarda çalışan kadın işçilerle bir araya gelerek çiçek takdim etti.

Kan, Dallıca Mahallesi'nde faaliyet gösteren incir, kavrulmuş soğan ve kestane şekeri üretimi yapılan tesisleri ziyaret etti.

Fabrikalarda çalışan kadınlarla sohbet eden Kan, emekleriyle üretime katkı sağladıkları için kadınlara teşekkür etti.

Kaymakam Kan, kadınlara çiçek vererek tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.