Napolyon Kirazını Don Vurdu: Üreticiler Tedirgin

Dünya sofralarını süsleyen 'Napolyon' kirazını don vurdu

Üreticiler kiraz ve vişne ağaçlarının yüzde 100 donduğunu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde ağırlıklı olarak ihracatlık olarak üretilen ve 'Napolyon' diye adlandırılan kirazı don vurdu. İlçede kiraz üretimi yapan üreticiler bu yıl rekoltenin düşük olacağını belirterek, hasat dönemi için kara kara düşünmeye başladılar.

Yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da olumsuz hava şartları en çok tarım üreticilerini etkiledi. Sultandağı'nda dünyaca ünlü kiraz üretimi yapılan bahçelerde olumsuz hava şartlarından nasibini aldı. İlçede çiçek açan bir çok kiraz ve vişne ağacı dondan olumsuz etkilenerek solmaya başladı.

İlçede uzun yıllardır kiraz üretimi yapan Ahmet Şahin isimli üretici İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl benzer sorunlar yaşadıkların ama bu yıl havaların aşırı soğuk olmasından dolayı ağaçların daha fazla etkilendiğini vurguladı. Şahin, "Yaşım 66 ve yaklaşık 35 yıldır bu işle uğraşıyorum. Ağaçların yüzde 100 donduğu bir yıl olmamıştı ama bu yıl maalesef dondu. Bu yıl badem, ceviz, elma, kiraz ve vişneyi don vurdu. Ağaçlarda açan çiçeklerin hepsi dondu. Bu yıl üretip satacağımız hiçbir ürünümüz kalmadı" dedi.

Öte yandan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kent genelinde tarım alanlarına yönelik don olayından dolayı başlatılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor.