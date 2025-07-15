Nallıhanlı Sporcular Edirne'den Madalyalarla Döndü

Nallıhanlı Sporcular Edirne'den Madalyalarla Döndü
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Edirne'de düzenlenen 8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda Nallıhan 2023 Spor Kulübü, 4 altın ve 2 gümüş madalya kazandı. Sporcular, ilçeye döndüklerinde çiçeklerle karşılandı.

Edirne'de düzenlenen 8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'na katılan Nallıhanlı sporcular, ilçede çiçeklerle karşılandı.

11-14 Temmuz'da Edirne'de 8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'na katılan Nallıhan 2023 Spor Kulübü sporcuları, 4 altın ve 2 gümüş madalya kazandı.

Şampiyonanın ardından ilçeye dönen sporcular, aileleri ve sevenleri tarafından çiçeklerle karşılandı.

Nallıhan 2023 Spor Kulübü Başkanı Mustafa Çetin, sporcuları tebrik etti.

Kaynak: AA / Taner Demir - Güncel
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