Nallıhan'da Lavanta Hasat Şenliği Düzenlendi

Nallıhan'da Lavanta Hasat Şenliği Düzenlendi
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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, Lavanta Bahçesi'nde düzenlenen şenlikte eski milletvekilleri ve yerel yöneticiler katıldı. Etkinlikte çocuklar için eğlenceler ve yerel esnafların tanıtım stantları yer aldı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesi Yukarı Bağdere Mahallesi'ndeki Dadastana Lavanta Bahçesi'nde, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Nallıhan Belediyesi ve Nallıhan Tıbbi Aromatik Bitkiler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi iş birliğiyle Lavanta Hasat Şenliği gerçekleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yurt dışında olması nedeniyle programa katılamadığı, mesajının alkışlarla okunduğu etkinliğe, eski milletvekili Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu, Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu, Belediye Başkanı Ertunç Güngör, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Şenlikte çocuklar için eğlenceler düzenlenirken, yerel esnaflar tanıtım stantları açtı. Misafirler lavanta bahçesinin eşsiz manzarasında fotoğraf çektirdi.

Nallıhan Belediye Başkanı Güngör, yaptığı konuşmada, "Lavanta ekimiyle ilçemizde birçok köyde yeni gelir kaynağı oluştu. Çiftçilerimize destek vermeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Taner Demir - Güncel
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