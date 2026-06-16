Ankara'da '4. Geleneksel Tek Kurşun Atış Yarışması' düzenlendi

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde "4. Geleneksel Tek Kurşun Atış Yarışması" gerçekleştirildi.

Nallıhan Genç Avcılar Derneğince Hayvan Pazarı mevkisindeki atış poligonunda düzenlenen yarışmaya Ankara, İstanbul, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Kastamonu, Bilecik, Sakarya ve Karaman'dan çok sayıda yarışmacı katıldı.

Yarışmada, kadınlar "pet şişe" kategorisinde birinciliği İdil Ayhan alırken, ikinciliği Handan Akkuş, üçüncülüğü Arzu Atak elde etti.

Erkekler "gong" kategorisinde Mustafa Dinler, "pet şişe" kategorisinde Uğur Uyar, "tavşan hedefi" kategorisinde Muhittin Çetin, "kağıt hedef" kategorisinde Murat Seyhan ve "trap" atışında Akif Karadağ birinci oldu.

Dernek Başkanı Sinan Ercan, yaptığı açıklamada, "4. Geleneksel Tek Kurşun Atış Yarışması"nı yine çok katılımlı organizasyonla gerçekleştirdiklerini belirterek, desteklerinden dolayı tüm katılımcılara, esnafa, sponsorlara teşekkür etti, madalya kazanan atıcıları tebrik etti.