Haberler

Mut kayısısında rekolte artışı üreticiyi mutlu etti

Mut kayısısında rekolte artışı üreticiyi mutlu etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl hava koşullarının uygun gitmesiyle kayısı rekoltesinin 250 bin ton olması bekleniyor. Üreticiler verimden memnun ancak girdi maliyetlerinin yüksekliği ve fiyatların düşük kalmasından şikayetçi.

TÜRKİYE'nin sofralık kayısı tüketiminin yüzde 85'inin üretildiği Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl elde edilen yüksek rekolte beklentisi, üreticiyi memnun etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; 2025 yılında 141 bin 142 ton kayısı üretimi ile Türkiye lideri olan Mersin'in Mut ilçesinde, kayısı hasadı sürüyor. 79 bin dekar alanda 3 milyon kayısı ağacının bulunduğu ilçede, bu yıl yaklaşık 250 bin ton rekolte bekleniyor. Coğrafi işaretli Mut kayısısının yaklaşık 3'te 1 bölümü başta Rusya olmak üzere Ukrayna, Romanya ve Avrupa ülkeleri ihraç ediliyor. Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz, bu yıl hava koşullarının uygun geçmesi nedeniyle kaysının hem rekoltesinin hem de kalitesinin yüksek olduğunu söyledi.

'GİRDİ MALİYETİ ÇOK YÜKSEK'

Mut için güzel bir sezon geçirildiğini belirten Yılmaz, "TÜİK 2025 verilerine göre; Mersin, Türkiye genelinde kayısı üretiminde birinci oldu. Bu bizim için iyi bir şey. Bu yıl da aşağı yukarı 250 bin ton rekolte bekliyoruz. Şu ana kadar kayısı fiyatı kalitesine göre 60-70 TL arasında değişiyor. Bazıları 50 TL'ye gidiyor" dedi.

Türkiye'de geçen yılki verilere göre en fazla kayısı üretilen Mut'ta girdi maliyetlerini yüksek olduğunu belirten Yılmaz, bu konuda bir dizi çalışmalar yaptıklarını, olumlu sonuçlar almaları halinde üreticiye büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

VERİM İYİ, FİYATLAR DÜŞÜK

Kayısı üreticilerinden Murat Tatlı ise bu yıl havaların iyi gitmesinden dolayı verimin yüksek olduğunu belirterek, "Kayısının verimi bu yıl da çok güzel. Ancak fiyatlar biraz düşük kaldı. Fiyat da dengeli olsaydı çok daha iyi bir sezon olacaktı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yıllık izin hesabı sil baştan! Artık o günler dahil edilemeyecek

Yıllık izin hesabı sil baştan! Artık o günler dahil edilemeyecek
CHP’de kurultay hazırlığı başladı: Olağan Genel Kurul için gözler eylül ayına çevrildi

CHP’de tüm dengeler değişebilir
A Milli Takım'ın rakiplerinden ABD, Paraguay'a gol oldu yağdı

Rakiplerimizin maçında tam 5 gol: Şans dahi tanımadılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu oğullarının mezuniyetinde bir araya geldi

Eski eşlerden yıllar sonra yan yana ilk poz: Mezuniyet buluşturdu
Film değil gerçek! Kaybolan 71 kız öğrenci tünelde bulundu

Film değil gerçek! Kaybolan 71 kızın bulunduğu yer hayrete düşürdü
Shakira'yı görünce kendini tutamadı! Canlı yayını bırakıp yanına koştu

Karşıdan gelen ismi görünce canlı yayını bırakıp koşmaya başladı
Ronaldo'yu görünce gözyaşlarına boğuldu

Bir anda boynuna sarılıp ağlamaya başladı
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem

Yurtta kan donduran görüntüler! Küçücük çocuğu tekme tokat dövdü

Yurtta kan donduran görüntüler! Küçük çocuğun kabusu dakikalarca sürdü
Dünya Kupası'nda bir ilk yaşandı! VAR kararı futbol tarihine geçti

ABD maçında bir ilk yaşandı! Karar futbol tarihine geçti