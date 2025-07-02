Mustafa Zafer, Gölkent Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanlığı'na Yeniden Seçildi

Mustafa Zafer, Gölkent Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanlığı'na Yeniden Seçildi
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S.S. Gölkent Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin 17. Olağan Kongresi'nde Mustafa Zafer, yeniden başkan seçildi. Ferizli Belediyesi Sosyal Alanı'nda gerçekleştirilen kongreye katılım yoğundu.

S.S. Gölkent Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanlığı 17. Olağan Kongresi"nde Mustafa Zafer, yeniden başkan oldu.

Ferizli Belediyesi Sosyal Alanı'nda gerçekleştirilen kongreye, Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, üyeler ile vatandaşlar katıldı.

Tek listeyle gidilen seçimde yeniden başkanlığa getirilen Zafer, katılımcılara teşekkür etti.

Zafer, üyelerin tarım alanlarında ekmek istedikleri ürünlerin toprak analizleri hakkında bilgi almaları için Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğündeki uzman kişilerden bilgi almalarının önemini anlattı.

Kaynak: AA / Erol Ulu - Güncel
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