MÜSİAD, Tiran'da "Hizmetlerin Geleceği" forumu düzenledi

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da MÜSİAD tarafından düzenlenen forumda, yapay zeka ve dijital dönüşümün hizmet sektörüne etkisi ele alındı. Türkiye ve Arnavutluk yetkilileri, teknolojinin insanı destekleyen bir araç olarak geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından "Hizmetlerin Geleceği" temalı forum düzenlendi.

Foruma, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Barış Ceyhun Erciyes, Arnavutluk Ekonomi ve İnovasyon Bakan Yardımcısı Olta Manjani, MÜSİAD Arnavutluk Başkanı Muhammet İşler, ülkedeki Türk ve yerel kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Erciyes burada yaptığı konuşmada, ekonomik rekabetin yalnızca üretim kapasitesiyle değil, bilgiye erişim, veriyi doğru analiz etme, değişen tüketici eğilimlerini anlama ve stratejik öngörü geliştirme becerisiyle şekillendiğini söyledi.

Yapay zekanın doğru, güvenli ve etik kullanımının sağlanmasının büyük önem taşıdığını belirten Erciyes, "Yapay zekanın hizmet sektörüne entegrasyonu hem Arnavutluk için hem Türkiye için büyük önem taşımaktadır. Teknolojinin insanın yerini alan değil, insanı destekleyen bir araç olarak geliştirilmesi temel amacımız olmalıdır." diye konuştu.

"Balkanlar dijital dönüşüm açısından önemli bir potansiyele sahiptir"

Manjani de yapay zekanın ekonomiyi değiştirip değiştirmeyeceği sorusunun artık geçerli olmadığını, asıl sorunun yapay zekanın Arnavutluk'un kalkınmasına ne kadar fayda sağlayacağı olduğunu vurguladı.

İşler de, "Bugün Türkiye'nin genç nüfusu, girişimcilik ruhu ve üretim kültürü bu dönüşüm için büyük bir avantajdır. Arnavutluk başta olmak üzere Balkanlar dijital dönüşüm açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Bizler rakip değil, birlikte büyüyen, birlikte dönüşen ve birlikte kazanan ekonomik ortaklar olmak zorundayız." diye konuştu.

MÜSİAD tarafından Tiran'da düzenlenen "Hizmetlerin Geleceği" temalı forum kapsamında katılımcılara, işletmelerinde hemen uygulayabilecekleri araçlar sağlamak amacıyla uygulamalı eğitimler de düzenlendi.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju
