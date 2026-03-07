Haberler

MÜSİAD Adıyaman Şubesi'nce iftar programı düzenlendi

MÜSİAD Adıyaman Şubesi'nce iftar programı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MÜSİAD Adıyaman Şubesi, ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlediği iftar programında iş insanları bir araya geldi. Şube Başkanı Abdulkadir Kurt, ramazan ayının birlik ve beraberlik için önemli bir zaman olduğunu vurguladı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Adıyaman Şubesi, ramazan etkinlikleri çerçevesinde iftar programı düzenledi.

Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İftar öncesi konuşan MÜSİAD Adıyaman Şube Başkanı Abdulkadir Kurt, ramazan ayının birlik ve beraberliği pekiştirmek, gönülleri birbirine yakınlaştırmak için çok değerli zamanlar olduğunu belirterek, Adıyaman'ın değer katan kıymetli isimleriyle aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını ifade etti.

İftarın ardından katılımcılar fotoğraf çektirdi.

Programa MÜSİAD Yurt İçi Teşikatlanma Komisyonu Başkanı Yunus Kartal ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül
İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk

Kürt kartını oynamak isteyen Trump'a İran'dan karşı hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emniyet, APP plaka krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için bunlara dikkat

Emniyet, "APP" krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için dikkat
Etiler'de çete cinayeti! Gece kulübünü ateşe verip sahibini öldürdüler

Önce yakıp sonra öldürdüler! İstanbul'un elit semtinde film gibi olay
Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu

Savaşta yeni aşama! Ülkenin kalbini ilk kez bu silahlarla vurdular
Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak

Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak
Emniyet, APP plaka krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için bunlara dikkat

Emniyet, "APP" krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için dikkat
Uluslararası havalimanı vuruldu, uçaklar böyle alev aldı

Uluslararası havalimanı vuruldu, uçaklar böyle alev aldı
Çinli profesörden bomba yorum: Trump'ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak

Çin'den yükselen bomba yorum: Kazandığı savaş yok, bunu da kaybedecek