Muş Valisi Çakır, Muşspor'u Tebrik Etti

Muş Valisi Avni Çakır, Muş spor'un yönetici ve futbolcularıyla bir araya geldi.

Vali Çakır, şehir stadında ziyaret ettiği takımın oyuncalarını Nesine 2. Lig'e yükselmeleri dolayısıyla tebrik etti.

Muş spor'un oynadığı oyunla iyi bir seviyeye geldiğini belirten Çakır, "Muş, bir spor şehri. Halkı spora çok düşkün ve yabancıyı çok seviyor. Şehir anlamında da Muş, dışarıdaki algının ötesinde bir şehir. Burası kesinlikle bir sporcu ve memur şehri. Şehrimiz yapılan yatırımlarla her konuda çok ciddi bir aşama göstermiş. Bu anlamda dışarıdan gelen insanların, özellikle sporcuların çok rahat edeceği bir şehir." dedi.

Her zaman Muşspor'un yanında olduklarını ifade eden Çakır, şunlar kaydetti:

"Bir şampiyonluk sadece parayla, futbolcuyla olmaz. Seyircinin de olması lazım, yani şehrin arkasında olması lazım. Tüm bileşenlerin o başarı halkasına kenetlenmesi lazım. Muş bunu başardı. Ekonomik cepheyi Fatih Bey ve arkadaşlar halletti. Sportif anlamda hocamız ve oyuncular, seyirci anlamında da cefakar taraftarlar Muşspor'a güçlü bir destekle hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaştık. Neticede güçlü bir takım oluşturmak çok ciddi bir finansal yapı gerekiyor. Artık biletle maça girmeye başlamamız lazım. Bu anlamda inşallah topyekun olarak çalışma başlatacağız."

Vali Çakır'a İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç eşlik etti.