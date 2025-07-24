Muş Valisi Avni Çakır'dan 24 Temmuz Mesajı

Muş Valisi Avni Çakır, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çakır, mesajında, tarafsız, ilkeli ve sorumlu bir basının, demokrasinin vazgeçilmez yapı taşlarından biri olduğunu belirtti.

Basın mensuplarının eğitimden sağlığa, kültürden spora, tarımdan ekonomiye kadar pek çok alanda yapılan hizmetlerin kamuoyuyla buluşmasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

"Gazetecilerin ilimizin doğal, kültürel ve tarihi değerlerinin tanıtımında gösterdikleri gayret sayesinde şehrimizin eşsiz zenginlikleri ülke genelinde ve uluslar arası mecralarda daha fazla ilgi görmeye başlamıştır. Bu da şehrimizin kalkınma sürecine önemli katkılar sağlamaktadır. Bu vesileyle, özverili çalışmalarıyla kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlayan tüm gazetecilerimizin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı tebrik ediyor, görevlerini büyük bir fedakarlıkla yerine getiren tüm basın emekçilerine aileleriyle birlikte sağlık, huzur ve başarılar diliyorum."