Muş'un Eğitime Yönelimi ve Spor Başarıları

Muş'ta Vali Avni Çakır, "Nitelikli insan yetiştirmek ve bunları iş gücü yapmak zorundayız. Muş, yönünü eğitime çevirmiş, kütüphanelerle dolu. Çocuklarımızın bu anlamda başarıları giderek yükseliyor" dedi.

Gençlik Merkezi konferans salonunda düzenlenen "Okul Sporları Değerlendirme ve Planlama Toplantısı"nda konuşan Vali Çakır, ilde bilimsel yarışmalara ve önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Öğrencilerin devamsızlık sorununa da değinen Çakır, "Muş, Türkiye'de devamsızlıkta birinci sırada. Bunu duyunca açıkçası çok utandım ve çok üzüldüm. Bu konuda hemen hızla merkezde hem ilçelerimizde tek tek mahallerde toplantılar gerçekleştirdik. Devamsız öğrencilerimizin kayıtlarını tekrar gözden geçirerek devamsızlığın sebeplerini araştırdık. Bunların bir kısmı maalesef elimizde olmayan sebepler ama bir kısmı da aslında üzerinde durarak, eğilerek sorunu çözeceğimiz konulardan kaynaklandığını gördük. Bununla alakalı hemen hızlı bir reaksiyon aldık ve birkaç basamak öne çıktık." dedi.

"Muş, yönünü eğitime çevirmiş"

Türkiye'nin en genç nüfuslu illerinden birinin Muş olduğunu ifade eden Çakır, vatandaşların mağdur olmaması için her noktaya yatırım ve yol hizmeti götürdüklerini dile getirdi.

Çocukların okumaktan başka şanslarının olmadığını vurgulayan Çakır, şunları kaydetti:

"Nitelikli insan yetiştirmek ve bunları iş gücü yapmak zorundayız. Muş, yönünü eğitime çevirmiş, kütüphanelerle dolu. Çocuklarımızın bu anlamda başarıları giderek yükseliyor. İlgi alaka çok yüksek. Yani okullara gittiğimiz zaman bunu fazlasıyla görüyoruz. Fiziki anlamda okullarımızın ihtiyaçları büyük oranda giderildi. Dersliklerdeki öğrenci sayımız bazı okullarda Türkiye ortalamasına yakın olmakla beraber diğer okulların hepsinin Türkiye ortalamasına göre çok daha iyi şartlara sahibiz. Ulaşım imkanlarımız, yurt kapasitemiz çok iyi."

"40 bin 949 lisans ile Türkiye geneli sıralamamız 6'ncı olmuştur"

Kaliteli bir eğitim ve sağlıklı bir nesil için sporun önemli olduğunu aktaran Çakır, birçok sporcunun Türkiye, Avrupa ve Balkan şampiyonluklarındaki başarılarıyla gurur yaşattığını ifade etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç ise "2024-2025 sezonunda Muş'ta 389 okulumuz, okul spor faaliyetlerine katıldı. Bir önceki sezona göre yüzde 53'lük bir artış anlamına gelmektedir. 2023-2024 sezonunda 21 bin 111 olan lisans sayımızla Türkiye geneli sıralamamız 15 olurken, 2024-2025 sezonunda 40 bin 949 lisans ile Türkiye geneli sıralamamız 6'ncı olmuştur. 2025'te yüzde 94 lisans artış oranı ile tekrardan tüm iller arasında birincilik derecemizi sürdürüyoruz. 2025-2026 sezonunda hedefimiz, daha fazla gencimizi spora kazandırmak." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay da "Muş, sporda çok güzel bir ivme yakalamış ve bu ivmeyi daha iyi bir noktaya taşıma adına bugün bir koordinasyon toplantısı icra ediyoruz. Öğrencilerimizi sporla tanıştıracağız. Bu başarımızı ileriye taşıyacağız." şeklinde konuştu.