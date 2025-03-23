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Muş'ta Üniversite Öğrencilerinden İftar İkramı

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Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yurtta kalan üniversite öğrencileri, Ramazan ayında trafikte kalanlara su ve hurma ikramında bulundu. Yurt Müdürü Hasan Yarçin, sosyal etkinlikler düzenlediklerini ve iftara yetişemeyenlere kumanya dağıttıklarını belirtti.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yurtta kalan üniversite öğrencileri, iftar saatinde trafikte kalanlara ikramda bulundu.

Danişmend Gazi Öğrenci Yurdu öğrencileri, kentte trafik akışının yoğun olduğu yerlerde iftar saatinde trafikte olan yolculara ve sürücülere su ve hurma ikram etti.

Yurt Müdürü Hasan Yarçin, iftar saatinde trafikte yakalananlara kumanya dağıttıklarını söyledi.

Ramazan ayının maneviyatını hissetmek için sosyal çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Yarçin, "Öğrencilerimizle sürekli etkinlikler düzenliyoruz. Bugün iftara yetişemeyen vatandaşlarımıza ikramda bulunduk. Katılım sağlayan öğrencilerimize teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
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