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Muş'ta sıcaktan bunalan çocuklar derede serinliyor

AA - Sabri Yıldırım - Güncel
Muş'ta sıcaktan bunalan çocuklar derede serinliyor

Muş'ta sıcak havadan bunalan çocuklar, Çar Çayı'nda serinliyor.

Muş'ta sıcak havadan bunalan çocuklar, Çar Çayı'nda serinliyor.

Son günlerde hava sıcaklığının arttığı kentte, hayvan otlatan ve tarlalarda çalışan çocuklar, serinlemek için Çar Çayı'na gidiyor.

Derede oluşturulan gölete giren çocuklar, burada yüzerek serinlemeye çalışıyor.

Çocuklardan İsmail Özcan, hava sıcaklığının son günlerde arttığını söyledi.

Her gün belli saatlerde derede yüzdüklerini anlatan Özcan, "Burada çok eğleniyoruz. Arkadaşlarımızla yüzüyoruz. Akşam saatlerine kadar burada kalarak serinlemeye çalışıyoruz." dedi.

Mahmut Demirel de "Dağdan gelen suda yüzüyoruz. Su soğuk olmasına rağmen eğlenceli anlar yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

AA / Sabri Yıldırım - Güncel

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