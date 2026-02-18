Haberler

Muş'ta şap hastalığına karşı ilkbahar dönemi aşılama çalışmaları başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Muş'ta şap hastalığıyla mücadele etmek için 2026 yılı ilkbahar dönemi aşılama çalışmalarını başlattı. İlin büyükbaş hayvan varlığı göz önüne alınarak, 220 bin hayvanın aşılanması planlanıyor.

Muş'ta Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Programı" kapsamında şap hastalığına karşı 2026 yılı ilkbahar dönemi aşılama çalışmaları başladı.

Yeşilova beldesindeki işletmelerde yapılan aşı çalışmalarına katılan Tarım ve Orman İl Müdürü Necattin Gönç, basın mensuplarına, şap hastalığı ile mücadele kapsamında 2 aylıktan büyük olan tüm büyükbaş hayvanların aşılanacağını söyledi.

Kentte 254 bin büyükbaş hayvan ve 7 bin 700 manda varlığının bulunduğunu belirten Gönç, son dönemlerde hayvan varlığı açısından önemli bir artışın söz konusu olduğunu dile getirdi.

Gönç, bakanlıkları tarafından sağlanan destekler sayesinde artışın yaşandığına işaret ederek, "Hayvan varlığının fazla olması beraberinde hayvan hareketliliğini de getirmekte. Bunun yanında coğrafi ve iklim koşullarını da eklediğimizde hayvan hastalıklarıyla karşılaşabilmemiz mümkün." dedi.

Necattin Gönç, hayvan hastalık ve zararlarıyla mücadele kapsamında önemli ve etkin çalışmaların yürütüldüğünü, özellikle salgın ve bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında programlı aşılama çalışmaları yürüttüklerini anlattı.

Aşılama çalışmalarının ülke genelinde olduğu gibi Muş'ta da devam ettiğini kaydeden Gönç, şöyle konuştu:

"Bu önemli çalışmalardan biri de şap hastalığıyla mücadele. Şap hastalığı oldukça önemli. Hızlıca bulaşabilen, kayıplara neden olabilen ve özellikle verim kayıplarını da beraberinde getirebilen bir hastalık. Bu hastalıkta mücadele kapsamında altışar aylık periyotlar halinde, yılda iki dönem halinde aşılama çalışmaları yürütüyoruz. Bugün itibarıyla programımızı başlattık. İlimizde 220 bin civarında büyükbaş hayvanı bu hastalıkla mücadele kapsamında aşılayacağız. Diğer önemli çalışmamız da şarbon hastalığı. Bu hastalıkla mücadele kapsamında il özelinde kitlesel aşılama çalışmaları yürütüyoruz. Şarbon oldukça önemli bir hastalık. Hayvan kayıplarına neden olması, sürünün özellikle devamlılığını etkilemesi ve insanlara da bulaşabilmesi açısından önemli. Bu kapsamda ilimiz genelinde yaklaşık 1 milyon doz aşının uygulanması planlanmaktadır."

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin program dahilinde il ve ilçelerdeki tüm işletmeleri dolaşarak hayvanların aşılarını yapacağı bildirildi.

