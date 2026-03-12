Korkut'ta ramazan şenliği düzenlendi

Muş'un Korkut ilçesinde ramazan şenliği gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce spor salonunda düzenlenen şenliğe çocuklar ilgi gösterdi.

Programda, Hacivat-Karagöz gölge oyunu, kukla gösterisi, yarışmalar ve illüzyon gösteri yapıldı.

Programa katılan Kaymakam Orhan Ayaz, ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olduğunu söyledi.

Katılımcılara teşekkür eden Ayaz, "Gençlerimiz ve çocuklarımız için böylesine güzel bir atmosfer oluşmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Ramazanın manevi iklimini hep birlikte paylaşırken, aynı zamanda çocuklarımızın yüzündeki tebessüme vesile olmak bizler için çok kıymetli. Bu güzel programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Hamdullah Kardaş ise "Gençlerimizin sosyal ve kültürel faaliyetlerle buluşması çok önemli. Bu tür etkinliklerle hem ramazanın ruhunu yaşatıyor hem de gençlerimizin bir araya gelmesine vesile oluyoruz." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cihat Duygu da etkinliğin amacının çocuklara ve gençlere ramazan sevincini yaşatmak olduğunu aktardı.