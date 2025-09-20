Muş'ta Okullar Arası Satranç Turnuvası Başladı

Muş'ta ilköğretim haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen okullar arası satranç turnuvası başladı.

Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilciliği, İl Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri işbirliğiyle 1071 Melikşah Ortaokulunda turnuva düzenlendi.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, satranç turnuvası kapsamında gençleri bir araya getirdiklerini söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Altay, "Satranç, stratejik ve teknik isteyen güzel bir oyun. Öğrencilerimizin zihinsel yönden gelişmesine katkı sağlayacak. Bir arada olmaktan mutluyuz." dedi.

Turnuvaya farklı yaş gruplarından çocukların katıldığını dile getiren Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilcisi Muhsin Gök ise şunları kaydetti:

"Turnuvaya katılan 36 öğrenci şuanda oynuyor. İki gün sürecek. Turnuvanın sonunda dereceye girenlere hediye taktimi olacak. Öğrenciler böylelikle satrancı sevecek."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç da yarışmaya katılanlara başarı diledi.