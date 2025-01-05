Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan partililere patladı: Çok şikayet alıyorum, AK Parti böyle olamaz
Memleketindeki kongreye katılan Erdoğan partililere fena patladı
Ukrayna, Rusya'nın Kursk bölgesinde karşı saldırı başlattı
Ukrayna kritik bölge için saldırıya geçti
Umut Akyürek'ten yıllar sonra gelen itiraf: Fadime'nin Düğünü'ndeki Fadime benim
"Fadime'nin Düğünü'ndeki Fadime benim"
Gözaltına alınan fenomen Murat Övüç serbest bırakıldı
Murat Övüç serbest! Hiçbir şey olmamış gibi yeni paylaşım yaptı

Muş'ta Kayaklı Koşu Yarışması Asfalt Yolda Gerçekleştirildi

Muş'ta Kayaklı Koşu Yarışması Asfalt Yolda Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta yeterli kar yağmaması nedeniyle Kayaklı Koşu İl Birinciliği Yarışması asfalt yolda tekerlekli kayaklarla yapıldı. 60 sporcunun katıldığı yarışmada, başarılı olanlar Türkiye şampiyonalarına katılacak.

Muş'ta kayak merkezine yeteri kadar kar yağmadığı için Kayaklı Koşu İl Birinciliği Yarışması asfalt yolda yapıldı.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görevli antrenörler, bugün düzenlenmesi planlanan il birinciliği yarışmasının, kayak merkezinde yeterli karın olmaması nedeniyle tekerlekli kayaklarla asfalt yolda yapılmasına karar verdi.

Bunun üzerine yarışa katılan 60 sporcu, Muş Alparslan Üniversitesi yerleşkesindeki yolda tekerlekli kayaklarla yarıştı.

Soğuk havaya rağmen yarışa ilgi gösteren sporcular, il birincisi olabilmek için ter döktü.

Kayak antrenörü Veysel Oğlago, gazetecilere, üniversitesinin kampus alanındaki asfalt zeminde il birinciliği yarışmasını düzenlediklerini söyledi.

Belirlenen kategorilerde il birincisi olan yarışmacıların 18 Ocak'ta Erzurum'da yapılacak yarışmalara katılacağını belirten Oğlağo, "Bu yıl yeteri kadar kar yağmaması nedeniyle soğuk havada asfalt üzerinde tekerlekli kayak yarışı yaptık. Bundan sonra da yapılacak elemelerin ardından derece elde eden sporcularımız Türkiye şampiyonlarına katılacak."

Amaçlarının başarılı sporcular yetiştirmek olduğunu vurgulayan Oğlago,"Daha önce çok sayıda sporcuyu dünya şampiyonalarına gönderdik. Aslında bu etapların kar üzerinde yapılması lazım ama kayak merkezinde yeteri kar olmaması nedeniyle asfalt zeminde yapmak zorunda kaldık. Hava çok soğuk, sporcular zorlandı. Karda yapılan antrenmanlarda daha iyi sonuç alınıyor." ifadelerini kullandı.

Sporculardan Zeynep Çermi ise "Kendi kategorimde birinci oldum. Hedefim daha çok çalışarak Türkiye şampiyonu olmak. Çok mutluyum." dedi.

Yarışmada dereceye giren sporculara madalya verildi.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
img

Yeşil pasaport sahipleri dikkat! Artık AB'ye vizesiz girmek çok zor
img

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği rakam ortaya çıktı
img

O ilimizde dev maden rezervi için çalışmalar başladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü zincir markette satılan sütler toplatılıyor
Türkiye'nin dev market zincirinde satılan sütler toplatılıyor
Athena Gökhan'dan bomba öneri: Başkanı Galatasaraylı olmayan bütün takımlar ligden çekilsin
Fenerbahçeli Athena Gökhan'dan olay Galatasaray paylaşımı
Esenyurt'ta yasak aşk cinayeti
Olayların ilçesinde yasak aşk cinayeti
En yakın müttefiki Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı
En yakın müttefiki Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı
Cemal Enginyurt: Siyaset yapacaksam Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaparım
Cemal Enginyurt hangi partiye katılacağını canlı yayında açıkladı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı
Konu: Suriyeliler! Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı

Son Dakika Haberleri

TRT1 YAYIN AKIŞI 5 Ocak Pazar TRT'de hangi diziler, programlar var? Teşkilat yeni bölüm ne zaman? 5 Ocak Pazar Teşkilat yeni bölüm var mı? Tanju Özcan ne dedi? Tanju Özcan Suriyeliler hakkında ne söyledi? FENERBAHÇE-HATAYSPOR MAÇI CANLI İZLE! Fenerbahçe Hatayspor maçı HD, donmadan izleme linki BODRUMSPOR-KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE! Bodrumspor - Kayserispor maçı HD, şifresiz izleme linki ÜMRANİYESPOR- ERZURUMSPOR MAÇI CANLI İZLE! Ümraniyespor Erzurumspor hd, şifresiz, izleme linki ETIAS sistemi nedir? ETIAS yeşil pasaportu kapsıyor mu? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak 2025? Emekli maaşı zam oranı nasıl hesaplanacak? KASIMPAŞA-GAZİANTEP FK MAÇI CANLI İZLE! Kasımpaşa Gaziantep maçı canlı, hd izleme linki var mı? SURVIVOR KİM ELENDİ? 4 Ocak Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor yeni bölüm tanıtımı izle! 5 OCAK PAZAR TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TRT 1
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.