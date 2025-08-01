Muş'ta İşgücü Uyum Programı Kura Çekimi Yapıldı
Muş'ta İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında çalışacak 102 kişinin seçileceği kura çekimi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirildi. Kura sonucu ismi çıkanlar sevinç yaşadı.
Muş'ta İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında çalışacak 102 kişi için kura çekimi yapıldı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, spor salonunda noter huzurunda kura programı düzenlendi.
İl merkezi ve ilçelerdeki yurt ve spor tesislerinde görevlendirilecek 102 kişi, kura sonucu belirlendi.
Kurada ismi çıkanlar sevinç yaşadı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, şeffaf bir şekilde yapılan kurada ismi çıkan vatandaşları tebrik etti.
Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel