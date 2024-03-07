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Muş'ta çölyak hastalarına glütensiz ürünler dağıtıldı

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Muş Alparslan Üniversitesi'nin hayata geçirdiği 'Muş Ekolojisinde Karabuğday Yetiştiriciliği ve Yayımı Projesi' kapsamında Bulanık ilçesinde düzenlenen programda çölyak hastalarına glütensiz ürünler dağıtıldı. Muş Çölyak Derneği tarafından hazırlanan düşük proteinli ve glütensiz ürünler, Bulanık Kaymakamlığı konferans salonunda çölyak hastalarına verildi.

Muş Alparslan Üniversitesi'nin hayata geçirdiği "Muş Ekolojisinde Karabuğday Yetiştiriciliği ve Yayımı Projesi" kapsamında Bulanık ilçesinde düzenlenen programda çölyak hastalarına glütensiz ürünler dağıtıldı.

Muş Çölyak Derneği tarafından hazırlanan düşük proteinli ve glütensiz ürünler, Bulanık Kaymakamlığı konferans salonunda çölyak hastalarına verildi.

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, Bulanık'ta çölyak hastalarına sunulan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bu ürünlerin tedariki ve yapılması konusunda Muş Belediyesinin katkısının olduğunu ifade eden Ocak, şöyle konuştu:

"Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden bizlerde bütün çölyak hastalarımıza katkılarımızı sunacağız. Bulanık'taki hastalar için bu çalışmayı yapacağız. Hanımeli kafemiz ürünlerimizin alış noktası olacak. Ürünlerinizi oradan alabileceksiniz."

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican da akademisyenlerin buğday ve bu buğdaylarla üretilecek yemek ve yiyecekler üzerinde çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Profesyonel olarak son derece ürünler sağlıklı. Bu süreçte hep birlikte ilerleyeceğiz. Çocuklarımız bundan sonra rahat edecekler. Tabi ki sizin takip etmeniz lazım, geleceksiniz ekmeğinizi alacaksınız ya da üniversiteye geleceksiniz bana un verin diyeceksiniz. Artık size bir kapı bir pencere açıldı. Projede emeği geçenlere teşekkür ederim."

Programa, Muş Halk Ekmek Müdürü Suat Bulut, Muş Çölyak Derneği Başkanı Doç. Dr. Züleyha Almaz, çölyak hastaları ve çocuklar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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