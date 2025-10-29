Haberler

Muş'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Muş'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkusu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'un Bulanık ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen fener alayı, vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Yürüyüş, Türk bayrakları ve meşaleler eşliğinde Kent Meydanı'na kadar sürdü.

Muş'un Bulanık ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş için protokol ve vatandaşlar Yeni Mahalle'de bir araya geldi.

Kalabalık, Türk bayrakları ve meşalelerle Mehteran Marşı eşliğinde Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'i coşku ve heyecanla kutladıklarını söyledi.

Cumhuriyet'in herkesin ortak alın teri ve gururu olduğunu belirten Koşansu, katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Galip Kılınç - Güncel
Gebze'de 5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çılgın proje tanıtıldı! 350 metre yüksekte Dünya Kupası oynanacak

Çılgın proje tanıtıldı! Dünya Kupası burada oynanacak
Gebze'de çöken binanın eski hali ortaya çıktı

Gebze'de çöken 5 katlı binanın eski hali ortaya çıktı
Damat ve ailesinin omzu açık diye tepki gösterdiği gelin intihar etti

Giydiği gelinlik genç kızın sonu oldu! Düğünden sonra intihar etti
Estetik İddiaları Bitmiyor! Songül Karlı'nın son hali sevenlerini şaşırttı

Mini elbiseli pozunu paylaştı, kalçasına yorum yağdı
Çılgın proje tanıtıldı! 350 metre yüksekte Dünya Kupası oynanacak

Çılgın proje tanıtıldı! Dünya Kupası burada oynanacak
AK Parti, Cumhuriyet'in 102. yılına özel video hazırladı

AK Parti'den dikkat çeken 29 Ekim videosu
Taksi şoförüne defalarca vurup küfürler savurdu

Kan donduran olay! Taksi şoförünün yaşadığı kabus kamerada
Van Valiliği 29 Ekim'i Grup Yorum şarkısıyla kutladı

Valilik 29 Ekim'i yasaklı grubun şarkısıyla kutladı
Yapay zekanın geldiği son nokta: Binlerce kişi gerçek sanıp paylaştı

Binlerce kişi bu görüntüyü gerçek sanıp paylaştı
Altın fiyatları için yeni tahmin

Altın fiyatları için yeni tahmin
152 hakem arasında Zorbay Küçük de var! Yönettiği son 5 maç bomba

Zorbay Küçük de listede! Yönettiği son maçlar bomba
Karadağ'dan Türkler için yeni vize adımı

Türklere kapıyı kapatan ülke Bakan Fidan'ın çağrısıyla geri adım attı
İsrail, Gazze'yi bombaladı! Hamas'tan açıklama geldi

Hamas'tan açıklama geldi! Arabuluculara hayati bir çağrısı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.