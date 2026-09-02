Haberler

Muş'ta karpuz hasadı başladı: 230 bin ton üretim bekleniyor

Muş'ta karpuz hasadı başladı: 230 bin ton üretim bekleniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'ta 3 bin 200 hektar alanda karpuz hasadı başladı. Tarım ve Orman Müdürü Necattin Gönç, bu yıl 230 bin ton üretim ve 2 milyar lira gelir beklediklerini açıkladı. Üreticiler ise yağışların etkisiyle yüksek verimden umutlu.

Muş Tarım ve Orman Müdürü Necattin Gönç, kentte bu yıl karpuz üretiminin 230 bin tona ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Geniş tarım arazilerine sahip kentte, 3 bin 200 hektarlık alanda ekimi yapılan karpuzda hasat başladı.

İşçiler tarafından tarlalardan toplanan karpuzlar, kamyon ve tırlara yüklenerek Türkiye'nin birçok kentine gönderiliyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Necattin Gönç, AA muhabirine, karpuzun kent ekonomisine yaklaşık 2 milyar lira katkı sağlamasının öngörüldüğünü söyledi.

Gönç, "Karpuz üretimi ilimiz tarımında oldukça önemli bir yere sahip. Özellikle bu yıl işlenen tarım arazisi ve üretim miktarlarımızda artış bekliyoruz. Uzun yıllar ortalamasına göre oldukça yüksek miktarda yağış aldık. Bunların üretim miktarlarına olumlu yansımasını bekliyoruz. Bu yıl üretim miktarının yaklaşık 230 bin tona ulaşmasını bekliyoruz. Bu üretim miktarlarıyla birlikte yaklaşık olarak 2 milyar liralık bir gelirin il ekonomisine yansımasını öngörüyoruz." dedi.

Üretim sezonu boyunca sahada çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Gönç, "Yaptığımız ziyaretlerde, saha kontrollerinde hem ürünlerin gelişim durumları hem de üreticilerimizin karşılaştıkları sorunlar konusunda yol göstermek ve yanlarında olmanın gayreti içinde olduk. Hasat sezonunun özelde ilimiz üreticilerine genelde ise ülkemiz tarımı için hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Dilimli köyünde 70 dönüm alanda karpuz yetiştiren İbrahim Dora da bu yıl yağışın da etkisiyle yüksek verim beklediklerini söyledi.

Hasada yeni başladıklarını belirten Dora, "Ürünlerimizi piyasaya sürmeye başladık. Nasibimiz neyse onu alacağız. Bugüne kadar yaklaşık 2 milyon lira harcama yaptık. İnşallah karşılığını alırız. Çünkü karpuzumuz doğal, organik." diye konuştu.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli

Erdoğan'dan Yunanistan'a ültimatom gibi uyarı
Melih Gökçek ifadeye çağrıldı

Melih Gökçek için hesap zamanı
Girne'de batan gemiye ulaşıldı

20 kişinin arandığı Girne faciasında gemiye ulaşıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Coğrafi işaretli beyaz kuru fasulye hasadı başladı: Bu lezzet servet değerinde

Coğrafi işaretli beyaz altın hasadı başladı: Bu lezzet servet değerinde
Belediyedeki fuhuş ağının perde arkası: Organizatörlüğü Tuğçe Güney yapıyormuş

Fuhuş ağının perde arkası! Başkana kadınları ayarlayan da bu

İsrail Emniyet Müdürü'nden Netanyahu hükümetine sert uyarı: Dünya bizi haydut ve cani olarak görüyor

İsrail Emniyet Müdürü'nden Netanyahu hükümetine sert uyarı
Gemi faciasında ailesi için kendini feda etti! Kahraman jandarma uzman çavuşa acı veda

Kahraman jandarma uzman çavuşa acı veda
Batan geminin sahibinden olay iddia! Kaptan kazadan önce telsizle uyarmış

Marmara'da sular ısınıyor! Batan geminin sahibinden olay suçlama
Hafize Gaye Erkan hakkında suç duyurusu! 'Bakan olacağım' deyip komşularını ölümle tehdit etti iddiası

Eski Merkez Bankası Başkanı "Bakan olacağım" deyip ölümle tehdit etti
'Başörtülü garson beni korkutuyor' dedi, kafe müdürü tarafından yaka paça dışarı atıldı

"Başörtülü garson beni korkutuyor" dedi, yaka paça dışarı atıldı